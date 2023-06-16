Экс-глава МИД Австрии снова захотела потанцевать с Путиным Экс-глава МИД Австрии Кнайсль захотела потанцевать с Путиным

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала ТАСС, что хотела бы еще раз потанцевать с президентом России Владимиром Путиным. Она добавила, что не видит в этом ничего плохого, несмотря на осуждение.

Интервьюер спросил, станцевала бы я с Путиным снова. И я ответила, что да. <...> Представьте себе, выходили научные работы, посвященные тому, что я танцевала с Путиным в то время, как Австрия была председателем в ЕС. И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма, — сказала Кнайсль.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам и возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене. Между тем она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.