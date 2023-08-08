Экс-глава МИД Австрии поселилась на лето в рязанской деревне Vidsboku: бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово

Фото: flickr.com

Карин Кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово, сообщает интернет-издание Vidsboku. Уточняется, что она появилась на местном празднике «Макушка лета», в конце мероприятия выступила перед жителями на русском языке.

Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России, — сказала Кнайсль в интервью изданию.

Бывший министр иностранных дел отметила, что начала изучать русский язык и планирует остаться в деревне еще на месяц. Она добавила, что участвовала на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, также ее пригласили преподавать Санкт-Петербургский университет G.O.R.K.I. На вопрос о последней встрече с президентом России Владимиром Путиным она ответила, что после 2019 года его не видела.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам и возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене. Между тем, она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.