Украинцы стали лидерами по числу получивших гражданство России

За первый квартал 2022 года чаще остальных получали российское гражданство граждане Украины и Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД России.Там отметили, что российское гражданство является наиболее привлекательным в первую очередь для выходцев из бывших союзных республик.

По данным МВД, в первом квартале 2022 года среди получивших гражданство РФ доля выходцев из бывших союзных республик составила 97,2%, или 137,7 тысячи человек. 39,6% из них приходится на граждан Украины.

Далее следуют представители Таджикистана (23,9%), Казахстана (8%), Армении (7,9%), Узбекистана (4,7%), Азербайджана (4,5%), Киргизии (3,6%), Белоруссии (3,1%), Молдавии (3%).

Всего же за первый квартал года гражданство РФ получили порядка 141,5 тысячи человек. Это на 12% меньше показателя предыдущего года.

Снижение активности иностранных граждан, являющихся потенциальными соискателями российского гражданства, в начале года, как правило, вызвано сезонным фактором и объективно не отражает складывающейся ситуации в рассматриваемой сфере деятельности, — пояснил представитель МВД.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках». Володин привёл в качестве примера в своём посте поступок бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в студию с антивоенным плакатом, а затем получила работу в немецком издании Die Welt.