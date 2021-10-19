У бывших сотрудников ФСБ нашли сотни счетов за рубежом и в России

У бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, которая также работала в ведомстве, нашли 385 счетов за рубежом и в России, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

После проведения проверки у супругов обнаружили 385 счетов, из которых 203 к моменту проверки были действующими. Там находились суммы от 1,3 до 4,7 млн рублей, а также $43 тысячи. Из-за отсутствия отчётности о деньгах Генпрокуратура посчитала эти доходы коррупционными.

Также в ходе проверок было установлено, что с 2012 по 2013 год Кулюкин потратил часть средств на покупку двух квартир и нежилого помещения. Так, было установлено, что за один год экс-сотрудник ФСБ приобрёл недвижимость, стоимость которой превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы. Во время обыска у Кулюкина были изъяты блокнот с записями о средствах на депозитных счетах банков, а также коллекция из 20 ювелирных украшений.

Генпрокуратура подала в суд иск, по которому семья обвиняется в коррупционных действиях. В ходе разбирательств представитель ответчиков пояснила, что деньги на счетах соответствуют официальным доходам, а остальные средства имеют украинское происхождение.

Отмечается, что у супругов Кулюкиных в пользу государства отсудили квартиру стоимостью 17 млн рублей, ещё одну квартиру площадью 104 квадратных метров и гараж. Также конфискована часть средств. Кулюкины обжаловали решение суда, жалоба будет пересмотрена в октябре.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трёх полицейских заподозрили в краже золотых цепочек с тела покойного. Отмечается, что один из подозреваемых — начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями. Родственники также обратили внимание на пропажу ценных вещей. По словам матери скончавшегося, одна из цепочек стоила порядка 200 тысяч рублей. При этом в кошельке у мужчины не хватало 40 тысяч рублей. После заявления семьи о пропаже вещей подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области начало служебную проверку.