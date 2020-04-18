18 апреля ЮНЕСКО отмечает день памятников и исторических мест. NEWS.ru нашёл дюжину интересных памятников архитектуры и природы, о которых вы мало что слышали, но с удовольствием бы посмотрели. Даже опытные искатели приключений не всегда знают о них. Тем не менее, эти места заслуживают внимания. Через них можно почувствовать дух ушедших эпох и задуматься о непреходящих ценностях.

Замок «Бип» (Мариенталь) в Павловске. Построен для Павла I в 1797 г.

Reklamade/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы Подольского района Московской области. Один из самых неординарных памятников церковного зодчества рубежа XVII–XVIII вв.

dubrovitsy-hram.ru

Древнее эскимосское святилище на острове Итыгран (Чукотка). Археологический памятник.

guidefordreamers/instagram.com

Владивостокская крепость - комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенный в конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрестностях.

Alexander Kononenko/CC BY 3.0/wikipedia.org

Корела - каменная крепость в городе Приозерске, на острове реки Вуоксы. Была заложена на рубеже XIII и XIV веков.

Музей-крепость

Каменный трехпрестольный храм в русском стиле с шатровой колокольней. Окончание строительства 1903 год.

Храм Георгия Победоносца в Краснодаре

Аул Старый Кахиб - один из древнейших аулов Дагестана. Его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Шамиль Магомедов/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Храм Входа Господня в Иерусалим в Тотьме Вологодской области. В храме располагается музей мореходства и ведутся службы. Уникальный образец стиля «тотемское барокко».

culture.ru

Дацан Гунзэчойнэй - первый буддийский храм Санкт-Петербурга. Построен в начала XX века.

Дацан Гунзэчойнэй/facebook.com

Болгарское городище. В Средневековье один из крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды.

Alaexis/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Францисканский монастырь, Римско-Католический храм святого Гиацинта (Рыцарский дом) в Выборге.

culture.ru

Усадьба фон Дервизов в Кирицах (Рязанская область) - ярчайший образец русского архитектурного искусства начала XX века. Архитектор Федор Шехтель.

culture.ru

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