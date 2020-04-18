18 апреля ЮНЕСКО отмечает день памятников и исторических мест. NEWS.ru нашёл дюжину интересных памятников архитектуры и природы, о которых вы мало что слышали, но с удовольствием бы посмотрели. Даже опытные искатели приключений не всегда знают о них. Тем не менее, эти места заслуживают внимания. Через них можно почувствовать дух ушедших эпох и задуматься о непреходящих ценностях.
Замок «Бип» (Мариенталь) в Павловске. Построен для Павла I в 1797 г.
Reklamade/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы Подольского района Московской области. Один из самых неординарных памятников церковного зодчества рубежа XVII–XVIII вв.
dubrovitsy-hram.ru
Древнее эскимосское святилище на острове Итыгран (Чукотка). Археологический памятник.
guidefordreamers/instagram.com
Владивостокская крепость - комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенный в конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрестностях.
Alexander Kononenko/CC BY 3.0/wikipedia.org
Корела - каменная крепость в городе Приозерске, на острове реки Вуоксы. Была заложена на рубеже XIII и XIV веков.
Музей-крепость
Каменный трехпрестольный храм в русском стиле с шатровой колокольней. Окончание строительства 1903 год.
Храм Георгия Победоносца в Краснодаре
Аул Старый Кахиб - один из древнейших аулов Дагестана. Его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Шамиль Магомедов/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org
Храм Входа Господня в Иерусалим в Тотьме Вологодской области. В храме располагается музей мореходства и ведутся службы. Уникальный образец стиля «тотемское барокко».
culture.ru
Дацан Гунзэчойнэй - первый буддийский храм Санкт-Петербурга. Построен в начала XX века.
Дацан Гунзэчойнэй/facebook.com
Болгарское городище. В Средневековье один из крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды.
Alaexis/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
Францисканский монастырь, Римско-Католический храм святого Гиацинта (Рыцарский дом) в Выборге.
culture.ru
Усадьба фон Дервизов в Кирицах (Рязанская область) - ярчайший образец русского архитектурного искусства начала XX века. Архитектор Федор Шехтель.
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