Москву обрабатывают специальным раствором. Дезинфекции подвергаются общественные места: тротуары, парковки, детские площадки, метро, подземные переходы и даже подъезды жилых домов. Несмотря на то, что на улице почти нет людей, обработку производят каждый день.

Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.