Титов призвал не полагаться в импортозамещении только на Китай Бизнес-омбудсмен Титов призвал Россию не полагаться в импортозамещении только на Китай

Борис Титов / Фото Kremlin.ru

В текущих условиях импортозамещения России не следует уповать исключительно на Китай. При всём политико-экономическом сотрудничестве с Пекином в экономическом отношении у двух стран хватает проблем. Об этом в интервью РИА Новости заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, в новых реалиях России следует «крепко думать», что именно ей необходимо и у кого это можно получить, поскольку далеко не всё, что делается в США и Евросоюзе, можно найти в Азии или на других континентах.

Технологический прогресс Америки и Европы всё-таки выше, чем где бы то ни было. Не стоит также во всем уповать на Китай, хотя они за последнее время сделали серьёзные шаги во многих отраслях, — подчеркнул Титов.

Он отметил, что знаком с ситуацией изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

У нас при всём высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической, — заявил омбудсмен.

Титов пояснил, что многие китайские компании и банковские учреждения «откровенно боятся» работать с Россией«, поскольку не исключают вторичных санкций со стороны Вашингтона, являющегося для Пекина «наиглавнейшим торговым партнёром». Что касается России, то она в этом ряду, по словам бизнесомбудсмена, занимает лишь 13-е место. Кроме того, между РФ и КНР существует проблема во взаиморасчётах.

По итогам 2021 года товарооборот между Китаем и США составил $755,645 млрд, увеличившись на 28,7%. Товарооборот между Китаем и Россией за тот же период составил $146,887 млрд.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь России решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.