Террористы из «Крокуса» — профи или новички? Вот вся правда об их действиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать чудовищный теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который случился 22 марта 2024 года. Эксперты разбирают действия боевиков и их дальнейшее поведение. Что интересного они увидели? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Почему террористы при задержании боялись и дрожали

«При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас. Глядя на них в таком состоянии, удивляешься — как они могли несколько часов назад стрелять в упор по детям, беззащитным людям? Объясняем, есть два аспекта. Первый — закончилось действие запрещенных препаратов, наличие которых даже не обсуждается. Под воздействием допингов идет сильнейший выброс гормонов в кровь, то есть все резервы организма расходуются с дикой скоростью, включая адреналин. Такие нагрузки не проходят бесследно для организма: на видео видно, как одного из задержанных трясет во время допроса. Второй — нервный срыв. В течение продолжительного времени террорист находится ежедневно в состоянии глубокого стресса, подавляет свои эмоции и постоянно испытывает тревожность. В момент задержания происходит банальная истерия. Ее эффект усиливается „отходняком“ от препаратов и психическим давлением силовиков», — пишет «Архангел спецназа Z».

Авторы канала отметили, что такое поведение свойственно в ситуации, когда действия террористов не имеют глубокой идеологической основы.

«Как в случае с боевиками в „Крокусе“, где единственная мотивация — это только деньги. Уже в моменте бегства преступники осознавали, что совершили, и так как теракт не был подкреплен идеологией, то боевиками овладел животный страх за собственную жизнь. Поэтому на допросе они готовы все рассказывать, плакать и прочее, лишь бы остаться в живых. Но, судя по видео, с оружием обращаться они умели, хотя кто-то и стрелял размашисто, было применение холодного оружия, да и не было у них радиосвязи, они друг друга держали на расстоянии вытянутой руки, работали по плану», — добавил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие странности были в действиях террористов

«С высокой долей вероятности устроившие стрельбу выходцы из Средней Азии не являются ни профессиональными военными, ни представителями каких-либо силовых структур. Попав на территорию „Крокуса“, они хоть и продвигаются между помещениями, но делают это по большей части хаотично. Не будет ошибкой сказать, что из-за производимых террористами действий они мешают друг другу, пересекают линию огня и в целом ведут себя как люди, не ожидающие вооруженного сопротивления и не имеющие опыта реального огневого контакта, когда ключевое значение имеет разбор секторов стрельбы, грамотный расход и быстрое продвижение, распределение зон ответственности в помещении и многое другое», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала обратили внимание, что боевики допускают ряд ошибок, которые вряд ли бы сделали представители спецслужб или армии.

«К примеру, стоя возле металлодетекторов на входе, один из террористов стрелял в людей около двери, а остальные вместо контроля периметра просто смотрели в ту же точку. После этого один из боевиков пробежался наискосок через линию огня. С оружием боевики обращаться умеют, но первичные навыки контроля и управления огнем можно получить и за относительно короткий курс обучения. Любопытно также, что в ходе атаки террористы не пользовались рациями и главным образом действовали, сохраняя визуальный контакт, что тоже нехарактерно для профессионалов», — подчеркнул источник.

Авторы канала также отметили, что террористы очень странно покидали место преступления.

«Нападавшие ехали вместе и не разделились, а также не поменяли [автомобиль] (и, что важно, не готовили заранее) на другую машину для отхода. Если бы речь шла о профессионалах, в задачу которых входила максимально быстрая и незаметная эвакуация, эти ошибки, скорее всего, не были бы допущены. Что в итоге? Пока все выглядит следующим образом. Группа террористов была „расходником“. Их не было смысла готовить как профессиональную команду. Скорее всего, никто из заказчиков теракта даже не рассчитывал, что террористам удастся выжить в ходе акции и тем более удариться в бега», — добавила «Военная хроника».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Откуда террористы могли получить оружие и кто ими управлял

«В Сети появилось новое видео действий террористов в „Крокусе“. Все диванные умники, которые пишут, что группа боевиков была хоть как-то подготовлена, просто спекулируют на теме, демонстрируя собственную незрелость и безответственность. Они автоматы держали первый-второй раз в жизни. Никакой тактико-специальной подготовки у них не было. Это бездушные неграмотные особи, которыми умело манипулировали сотрудники украинских спецслужб. Террористическое подполье радикальных исламистов в России давно уничтожено силами органов государственной безопасности. Все закладки и схроны оружия, которые появились на территории нашей страны за последние два года, сделаны оперативными сотрудниками СБУ и ГУР киевского режима. У меня нет сомнений в том, что оружие и боеприпасы переправили в Россию лица из ГУР», — написал военкор Евгений Поддубный.

Журналист также объяснил, почему некоторые источники говорят о причастности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) к теракту в «Крокусе».

«ИГИЛ давно использовалась западными спецслужбами в моменты, когда было необходимо обострить ситуацию. В Сирии американские оперативники умело модерируют боевую работу отрядов ИГИЛ, когда необходимо организовать давление на позиции сирийской армии. ИГИЛ вообще удобная и когда-то опасная (сейчас — не очень) игрушка западных спецслужб. Вот теперь и неонацисты киевского режима открыли для себя это направление, наверняка не без участия старших товарищей. Теракт в столице страшный. Это попытка вернуть нас в начало 2000-х, вернуть нам чувство тревоги и неуверенность. Но появляется только ярость. Мы знаем, кто наш противник. Мы знаем, что нам необходимо его растоптать. Кстати, теракт в „Крокусе“ — бесчеловечный, кровавый, концентрированный. Но такой же теракт, размазанный во времени, в процессе прямо сейчас. За последние две недели в Белгородской области в результате обстрелов жилых кварталов погибли 24 человека. И пока противник сохраняет возможность бить по нашим городам, он будет бить», — добавил Поддубный.

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