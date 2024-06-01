Теракт в «Крокусе»: последние новости, новые фигуранты, глумление Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла», а СКР проведет проверку в отношении киевского бара, где глумились над жертвами трагедии. Какие последние новости о теракте в «Крокусе» 1 июня?

Что известно о новом уголовном деле после теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл», передает газета «Коммерсант». Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Издание пишет, что фигурантов отпустили под подписку о невыезде, так как следователи не уверены в их виновности.

По данным источника, претензии к фигурантам дела связаны с тем, что пожарные выходы в концертном зале могли быть закрыты и многие зрители не имели возможности покинуть здание. Сгорели или задохнулись от угарного газа в различных помещениях около 80 человек.

Обвиняемые свою вину категорически не признают и объясняют, что пожарные выходы были открыты. Однако люди не смогли ими воспользоваться, так как им помешали вооруженные преступники.

Как в Киеве глумятся над жертвами теракта в «Крокусе»

В Главном следственном управлении СК по Москве проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром «Офензив», который назвал пивной сет «Крокус Сити», следует из документа, опубликованного в Telegram-канале члена комитета Госдумы по безопасности Андрея Альшевских.

«В „незалежной“ некому остановить кощунство. На мой взгляд, задача Следкома — установить всех причастных», — написал он, подкрепив пост скриншотом ответа из российского ведомства, подписанного первым заместителем председателя Следственного комитета Эдуардом Кабурнеевым.

В марте стало известно, что киевское заведение «Офензива» добавило в меню сет с названием «Крокус Сити». За 250 гривен посетителям предлагают картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр моцарелла.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Франция помогает России расследовать теракт в «Крокусе»

Министр ВС Франции Себастьен Лекорню в ходе выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что Париж контактировал с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, несмотря на разногласия, поведение российских властей является примером партнерства в борьбе с терроризмом.

Министр напомнил, что Францию критиковали за общение с Россией после теракта в подмосковном концертном зале. Однако у спецслужб Парижа были элементы информации, которые помогли бы узнать правду об атаках, объяснил Лекорню.

«Это один очень практический пример партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью», — добавил он.

Смогут ли террористы из «Крокуса» выплатить компенсации пострадавшим

Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев. Он отметил, что в любом исправительном учреждении России трудовая деятельность является обязательной. По словам общественника, наиболее популярны швейное дело, производство мебели и металлообработка.

Однако в действительности такую работу имеет только треть осужденных, указал член ОНК. Это связано сразу с несколькими факторами. По его словам, зарплата заключенного не может быть меньше МРОТ, но она зависит от его квалификации и наличия заказов.

Мальцев добавил, что часть заработанных средств осужденных удерживается на содержание в исправительном учреждении и на выплаты подоходного налога. Оставшиеся деньги можно взыскать в счет компенсации пострадавшим, но это будет скромная сумма.

«Полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой», — заключил Мальцев.

Сколько человек погибло при теракте в «Крокус Сити Холле»

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске террористы расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла», которые пришли на концерт группы «Пикник». Боевики подожгли зрительный зал и сбежали.

Злоумышленников задержали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 145 человек, пострадали свыше 550. По последним данным, ФСБ задержала более 20 человек в ходе дела о теракте.

Читайте также:

Террористов из «Крокуса» могут выдать Таджикистану. Их ждет помилование?

«Зря убили 100 невинных людей»: политолог назвал цель теракта в «Крокусе»

Стало известно об условиях содержания обвиняемых в теракте в «Крокусе»