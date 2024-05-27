Стало известно что ждет террористов из «Крокуса» в Таджикистане Эксперт по Средней Азии Грозин: в Таджикистане террористов могут ждать пытки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент тюрьмы Таджикистана считаются одними из самых жестких в центральноазиатском регионе, сообщил NEWS.ru руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Так он прокомментировал возможную экстрадицию обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» и условия их содержания на родине.

Таджикистан — страна с достаточно жестким содержанием заключенных. Там вполне возможны избиения заключенных, пытки. Таджикистан в этом смысле звучит чаще, чем остальные страны региона. Хотя раньше за такое неприятное первенство соревновались Узбекистан с Туркменией, — сообщил Андрей Грозин.

Он добавил, что обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» скорее всего грозит пожизненное заключение, и отбывать такое наказание, по словам эксперта, «одинаково плохо везде». По его мнению, нет никакой разницы, останутся преступники в российских тюрьмах или их перевезут в таджикские.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество.