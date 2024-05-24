«Зря убили 100 невинных людей»: политолог назвал цель теракта в «Крокусе» Марков: целью теракта в «Крокусе» было спровоцировать Россию на акты возмездия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цель теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — это спровоцировать Россию на акты возмездия на Украине, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, это дало бы НАТО возможность ввести войска в страну. Однако РФ не стала обстреливать Украину, поэтому исполнители теракта «зря убили 100 невинных людей», добавил эксперт.

Цель теракта — спровоцировать Россию на акты возмездия в стиле Израиля в виде массовых ударов по жилым кварталам городов Украины. И чтобы в ответ Запад возмутился и ввел войска НАТО на Украину. Теракт был организован очень хитро. Но цели своей теракт не достиг — Россия не стала наносить удары по жилым кварталам городов Украины <...>. Зря убили 100 невинных людей, — написал Марков.

Политолог напомнил о вердикте ФСБ, которая считает, что подготовка теракта велась группировкой «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Вместе с тем ведомство не отказывается от версии с украинским следом, добавил он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины напрямую связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что следствие продолжается.