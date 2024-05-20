Стало известно об условиях содержания обвиняемых в теракте в «Крокусе» Mash: обвиняемых в теракте в «Крокусе» продолжат держать в одиночных камерах

Telegram-канал Mash сообщает, что фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи.

Как пишет Mash, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и другие фигуранты уголовного дела сидели в одиночных камерах из-за карантина. По данным канала, дальше их должны были переселить в камеры на двоих и четверых человек, но в СИЗО «Лефортово» отказались от этой идеи, поскольку опасаются, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.

Басманный суд Москвы ранее принял апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На прошлой неделе всем обвиняемым продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Telegram-канал Baza в четверг, 16 мая, сообщил, что еще по крайней мере пять человек проходят по уголовному делу о теракте в Подмосковье. По предварительным данным, все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.