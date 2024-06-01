СМИ узнали, против кого в «Крокусе» возбудили дело после теракта «Коммерсант»: СК возбудил дело против двух сотрудников концертного зала «Крокус»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл», передает газета «Коммерсант». Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Издание утверждает, что обвиняемых отпустили под подписку о невыезде, так как следователи не уверены в их виновности.

По данным газеты, претензии к фигурантам дела связаны с тем, что пожарные выходы в концертном зале могли быть закрыты и многие зрители не смогли покинуть здание. Сгорели или задохнулись от угарного газа в различных помещениях около 80 человек.

Обвиняемые свою вину категорически не признают и объясняют, что пожарные выходы были открыты. Но люди не смогли ими воспользоваться, так как им помешали вооруженные преступники.

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» еще не принято, сообщила ранее пресс-служба компании «Ингосстрах». В компании отметили, что расследование продолжается, необходимо получить полный комплект документов от госорганов. В «Ингосстрах» не поступало новых заявлений от пострадавших в «Крокусе». Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов.