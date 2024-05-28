Страховщик не определился, что делать с «Крокус Сити Холлом» после теракта «Ингосстрах»: расследование страхового случая «Крокус Сити Холла» продолжается

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Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус сити холла» еще не принято, сообщила РИА Новости пресс-служба компании «Ингосстрах». В компании отметили, что расследование продолжается, необходимо получить полный комплект документов от госорганов.

В «Ингосстрах» не поступало новых заявлений от пострадавших в «Крокусе». Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что имущество собственника «Крокус Сити Холла» было застраховано в «Ингосстрах». Представители организации выразили свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших, добавив, что для них введено упрощенное регулирование убытков в мобильном приложении. Также компания пообещала выполнить все свои обязательства перед владельцем торгового центра. Ущерб от произошедшего может составить порядка 10 млрд рублей.

До этого сын владельца Crocus Group певец и бизнесмен Эмин Агаларов рассказал, что страховая компания покроет 1/40 ущерба от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он назвал концертный зал домом для многих людей и напомнил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году.