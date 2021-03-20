Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» вышло на ходовые испытания

https://static.news.ru/photo/0f17378a-897e-11eb-86fe-96000091f725_660.jpg Фото: nordsy.spb.ru

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», построенное на Северной верфи, вышло на заводские ходовые испытания. Об этом рассказала представитель предприятия Ольга Данилевская.

Все швартовные удостоверения судна закрыты. 13-я бригада строящихся/ремонтирующихся кораблей и судов дала разрешение приступить к заводским ходовым испытаниям, сегодня СТО «Всеволод Бобров» проекта 23120 вышло на испытания, — цитирует ТАСС Данилевскую.

Она добавила, что в Балтийском море испытания продлятся около месяца, при этом с экипажем будет работать сдаточная команда, состоящая из 100 человек. Планируется, что в апреле моряки и сдаточная команда перейдут к государственным испытаниям.

СТО «Всеволод Бобров» является вторым судном проекта 23120, построенным на Северной верфи. Оно предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие.

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