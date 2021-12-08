Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб

В России стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов впервые превысила установленный ущерб. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

По словам Краснова, вопрос полноты взыскания в бюджет преступно нажитого имущества коррупционеров неизменно остаётся в зоне повышенного внимания.

Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за 9 месяцев этого года (53,8 млрд рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 млрд). Добровольно возмещено еще 15 млрд рублей, — рассказал генпрокурор.

Он объяснил причину превышения тем, что арест нажитого предполагает не только возмещение ущерба, но и обеспечение исполнения наказания, например в виде штрафа.

По словам Краснова, взысканная у коррупционеров через суды с начала года сума достигла 727 млн рублей, увеличившись в шесть раз.

Ранее Игорь Краснов заявил, что граждане, хотя бы однажды осуждённые по УК РФ, не должны иметь права становиться чиновниками. На госслужбу следует допускать людей только с кристально чистой репутацией.