Новый раунд российско-украинских переговоров состоится вечером 23 июля

Российская и украинская переговорные группы приступят к очередному раунду диалога вечером в среду, 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации РФ. Известно, что встреча, как и в предыдущие разы, пройдет в Стамбуле.

Сегодня вечером по прилете, — сказал собеседник.

23 июля участники делегации РФ вылетели из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной.

До этого стало известно, что состав делегации России на переговорах с Украиной не изменится. В переговорную группу войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Кроме того, в составе делегации будут четыре эксперта.

Прежде украинский лидер Владимир Зеленский определил состав делегации, которая отправится на третий раунд переговоров с Россией по мирному урегулированию. Ее снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины.