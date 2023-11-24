Стало известно, кто плачет на могиле бизнесмена Пригожина каждый день Сотрудник Пороховского кладбища: женщины плачут на могиле Евгения Пригожина

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Гости и жители Санкт-Петербурга каждый день навещают могилу связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Представившийся Николаем сотрудник Пороховского кладбища, где похоронен предприниматель, рассказал NEWS.ru, что среди посетителей больше всего женщин, которые, по его словам, «всегда плачут».

Нет дня, чтобы кто-то да не навестил Евгения Викторовича. Много женщин — они всегда плачут. Мне кажется, что при жизни его очень любили женщины, — рассказал Николай.

Он добавил, что могилу Пригожина посещают как военные, так и гражданские лица. Николай признался, что был удивлен путаницей 29 августа, в день похорон Пригожина, когда многие журналисты и знакомые бизнесмена ожидали церемонии прощания на других кладбищах Петербурга.

Нам [дирекция кладбища] дня за два [до похорон] сказали: его привезут сюда, подготовьте тут все. Вручную копали могилу, — вспоминает сотрудник кладбища.

Николай отметил, что на похоронах присутствовало порядка 40 человек, сама церемония прошла очень быстро. По его словам, гроб с телом Пригожина не открывали, речи не произносили.

Писатель Захар Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак ранее заявил, что не верит в официальную версию гибели Пригожина и руководства ЧВК «Вагнер». По его словам, в деле могут быть «совершенно неожиданные варианты». Прилепин считает, что все «намного сложнее» и есть вещи, которые дают ему основания сомневаться в версии СК.