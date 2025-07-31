Стало известно, когда Россия обсудит с ООН курскую авантюру ВСУ Полянский: в августе Россия проведет заседание СБ ООН о вторжении ВСУ на Курщину

Россия проведет в начале августа неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по «формуле Аррии», на котором будет подниматься тема курской авантюры ВСУ, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что в зоне СВО солдаты ВСУ отступают.

Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О ее итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Аррии» в начале августа, — сказал он.

Ранее Полянский рассказал, что Россия и Украина продолжили переговорный процесс, однако некоторые на Западе не хотят, чтобы этот диалог привел к результату. Он пояснил, что сценарий мира не устраивает определенных «партнеров».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области. Однако российские войска успешно ее пресекли. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.