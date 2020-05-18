США подарят России 200 аппаратов ИВЛ

Соединённые Штаты передадут российской стороне 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил передать в дар 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения, — отметил американский чиновник.
По информации издания, источники других СМИ сообщили о передаче аппаратов в два этапа: 20 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные – 26 мая.
Как писал NEWS.ru, следователи начали проверку на Уральском приборостроительном заводе после нескольких пожаров в больницах, возникших, по предварительной версии, из-за неисправностей в аппаратах ИВЛ.
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