Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали доставку оружия и боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив квадроциклы противника с прицепами, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 апреля?
Сорвали доставку боеприпасов ВСУ
«В Донецкой Народной Республике расчеты FPV-дронов группировки войск „Восток“ провели успешную операцию, сорвав снабжение боекомплекта для подразделений противника в районе населенного пункта Богатырь», — сказали в ведомстве.
Там пояснили, что в ходе ведения воздушной разведки операторы дронов обнаружили и сожгли квадроциклы с прицепами, которые пытались доставить оружие и боеприпасы на огневые позиции.
Уничтожили пункт управления беспилотниками
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил управляемыми авиабомбами пункт управления беспилотной авиацией и место запуска дронов ВСУ, рассказали в Минобороны России.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции были сброшены по заданным координатам. После того как разведка подтвердила уничтожение цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром.
Поразили 42 пункта управления БПЛА и три станции Starlink
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 42 пункта управления беспилотной авиацией, 13 БПЛА самолетного типа и три станции спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«За сутки расчетами противовоздушной обороны группировки войск „Запад“ уничтожен барражирующий боеприпас Ram X, а также 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены 10 минометных расчетов. Также уничтожены 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов», — сказал Бигма.
Ликвидировали британскую гаубицу AS-90
В российском военном ведомстве рассказали, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» FPV-дроном на оптоволокне уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart в Харьковской области.
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск „Запад“ с помощью средств воздушной разведки была обнаружена замаскированная британская САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевую машину боевиков», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что оператор ударного оптоволоконного FPV-дрона первым точным попаданием уничтожил 45-тонную самоходную артиллерийскую установку калибра 155 мм.
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