Владимир Соловьёв рассказал, будет ли покупать инвайт в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/6de9813a-7134-11eb-8353-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Дважды забаненный в приложении Clubhouse телеведущий Владимир Соловьёв рассказал NEWS.ru, стал бы он покупать инвайты (приглашение на закрытые интернет-ресурсы) для доступа в новую соцсеть, которые активно продают на различных интернет-сервисах для размещения объявлений.

Это не поможет, инвайтов у меня сколько угодно. Мне для этой цели нет необходимости обращаться к Avito. Я написал в службу поддержки жалобу, но прошло уже несколько дней после первой блокировки, и никакого ответа нет, — заявил Соловьёв.



Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв получил второй бан в Clubhouse, однако телеведущий уверяет, что не нарушал политики платформы.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разбанить Владимира Соловьёва. Об этом ведомство сообщило во «ВКонтакте».