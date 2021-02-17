Владимир Соловьёв рассказал, будет ли покупать инвайт в Clubhouse

Дважды забаненный в приложении Clubhouse телеведущий Владимир Соловьёв рассказал NEWS.ru, стал бы он покупать инвайты (приглашение на закрытые интернет-ресурсы) для доступа в новую соцсеть, которые активно продают на различных интернет-сервисах для размещения объявлений.
Это не поможет, инвайтов у меня сколько угодно. Мне для этой цели нет необходимости обращаться к Avito. Я написал в службу поддержки жалобу, но прошло уже несколько дней после первой блокировки, и никакого ответа нет, — заявил Соловьёв.
Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв получил второй бан в Clubhouse, однако телеведущий уверяет, что не нарушал политики платформы.
Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор