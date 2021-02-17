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Владимир Соловьёв рассказал, будет ли покупать инвайт в Clubhouse

18:15, 17 февраля 2021 435
Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Дважды забаненный в приложении Clubhouse телеведущий Владимир Соловьёв рассказал NEWS.ru, стал бы он покупать инвайты (приглашение на закрытые интернет-ресурсы) для доступа в новую соцсеть, которые активно продают на различных интернет-сервисах для размещения объявлений.

Это не поможет, инвайтов у меня сколько угодно. Мне для этой цели нет необходимости обращаться к Avito. Я написал в службу поддержки жалобу, но прошло уже несколько дней после первой блокировки, и никакого ответа нет, — заявил Соловьёв.


Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв получил второй бан в Clubhouse, однако телеведущий уверяет, что не нарушал политики платформы.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разбанить Владимира Соловьёва. Об этом ведомство сообщило во «ВКонтакте».

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