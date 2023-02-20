СМИ: российские «Суперграчи» станут опасностью для ВСУ EurAsian Times: российские «Супреграчи» смогут беспрепятственно наносить удары по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25СМ3

Российские штурмовики Су-25СМ3 «Грач» станут серьезной опасностью для ВСУ, считает аналитик издания EurAsian Times Сакши Тивари. «Суперграчи» смогут беспрепятственно наносить удары по территории Украины с помощью прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25, сообщает «ПолитРоссия». Автор статьи рассказал, что бортовой комплекс обороны «Витебск-25» благодаря тепловым ловушкам будет спокойно летать на малой высоте.

Поскольку украинские войска широко развернули ПЗРК против низколетящих штурмовиков, Су-25СМ3 может беспрепятственно летать, используя свой «Витебск-25», и наносить удары по целям на территории Украины, — говорится в статье.

Су-25СМ3 также наделен модулем ГЛОНАСС для навигации высокоточного оружия и способен работать при любых погодных условиях. Летчик-ветеран ВВС Индии Виджайндер К. Тхакур также заявил, что штурмовики действуют под прикрытием истребителей.

Помимо улучшенных возможностей ВКС РФ теперь используют лучшую тактику, в результате чего потери Су-25 крайне малы. Улучшенные Су-25СМ3 обеспечивают наземную поддержку под прикрытием Су-35 и Су-30СМ, — рассказал эксперт.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ранее сообщила о росте интереса к российскому оружию из-за СВО на Украине. По данным ведомства, зарубежные партнеры убедились в том, что оружие российского производства является качественным, надежным и долговечным.