«Наследники морской ратной славы»: как в России празднуют День ВМФ

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В воскресенье, 25 июля, по всей стране и за рубежом проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к 325-летию Военно-морского флота России. Парады прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и в порту сирийского Тартуса.

В торжествах задействованы более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок различных классов, более 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.

Так, в параде в Санкт-Петербурге приняли участие около четырёх тысяч военнослужащих, 54 корабля и 48 боевых самолётов и вертолётов. В празднованиях впервые в истории были задействованы три атомные подводные лодки. Открыл парад президент России Владимир Путин, который объехал корабли на катере и поздравил военных.

Глава государства заявил, что вахту в северных и южных широтах несут «верные наследники морской ратной славы Отечества».

Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских лётчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту слава Андреевского стяга никогда не померкнет, — сказал Путин.

В параде в Тартусе приняли участие боевые корабли и суда обеспечения ВМФ РФ, летательные аппараты ВКС и морской авиации, а также ракетные катера ВМС Сирии.

В Севастополе суда сформировали парадную линию в акватории Севастопольской бухты. В мероприятии участвовали подлодка «Великий Новгород», корабль ФСБ «Аметист», ракетное судно «Орехово-Зуево», тральщик «Иван Антонов», сторожевой корабль «Пытливый», большой десантный корабль «Азов», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». Кроме того, в третьей линии парада был старейший корабль ВМФ — 106-летнее спасательное судно «Коммуна».

О том, как проходили торжества в России и за рубежом, — в фотогалерее NEWS.ru.