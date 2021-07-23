«Наследники морской ратной славы»: как в России празднуют День ВМФ

В воскресенье, 25 июля, по всей стране и за рубежом проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к 325-летию Военно-морского флота России. Парады прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и в порту сирийского Тартуса.
В торжествах задействованы более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок различных классов, более 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.
Так, в параде в Санкт-Петербурге приняли участие около четырёх тысяч военнослужащих, 54 корабля и 48 боевых самолётов и вертолётов. В празднованиях впервые в истории были задействованы три атомные подводные лодки. Открыл парад президент России Владимир Путин, который объехал корабли на катере и поздравил военных.
Глава государства заявил, что вахту в северных и южных широтах несут «верные наследники морской ратной славы Отечества».
Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских лётчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту слава Андреевского стяга никогда не померкнет, — сказал Путин.
В параде в Тартусе приняли участие боевые корабли и суда обеспечения ВМФ РФ, летательные аппараты ВКС и морской авиации, а также ракетные катера ВМС Сирии.
В Севастополе суда
О том, как проходили торжества в России и за рубежом, — в фотогалерее NEWS.ru.
Верховный главнокомандующий обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и приветствовал их экипажи
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Большой ракетный катер Димитровград проекта 12411 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Анатолий Медведь/РИА Новости
На Кронштадтском рейде перед началом Главного военно-морского парада
kremlin.ru
Корабли в акватории Невы на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Путин с Сергеем Шойгу и Николаем Евменовым во время Главного военно-морского парада
kremlin.ru
На Кронштадтском рейде перед началом Главного военно-морского парада
kremlin.ru
В Севастополе прошёл парад кораблей, смотр корабельных сил и авиации Черноморского флота при их прохождении и пролёте над акваторией Севастопольской бухты
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Базовый тральщик «Иван Антонов» во время военно-морского парада в Севастополе
Сергей Мальгавко/ТАСС
В Североморске на Северном флоте началось празднование Дня ВМФ
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Во Владивостоке состоялся военно-морской парад в честь Дня ВМФ России
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Военно-морской парад и торжественное прохождение парадных расчётов в День ВМФ прошли в Петропавловске-Камчатском
mil/vk.com