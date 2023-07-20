Сладков рассказал о решении важной армейской задачи в рамках СВО Сладков: ВС РФ нормализовали процесс набора добровольцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командование ВС РФ прислушалось к рекомендациям экспертов, что позволило решить важную в рамках спецоперации задачу — привлечение добровольцев, рассказал военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что теперь набор осуществляется в те подразделения, командиры которых пользуются авторитетом, а отношение к солдатам профессиональное.

Теперь лично я знаю об активном наборе в казачью бригаду «Терек», — заметил Сладков.

Он не стал называть конкретных цифр, однако подчеркнул, что еще совсем недавно эта бригада была батальоном. По словам журналиста, желающих настолько много, что для них создаются новые воинские части.

Сама бригада сформирована в Ставрополье. Глава региона Владимир Владимиров посещает бойцов даже в зоне СВО, а полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Юрий Чайка отправляет грузовики с гуманитарной помощью каждую неделю. В связи с этим, как заметил Сладков, военным не приходится жаловаться на проблемы со снабжением.

Ранее военкор высоко оценил новую тактику российских военных на Запорожском направлении. По его словам, ВС РФ действуют по принципу активной обороны, и такой подход уже приносит плоды.