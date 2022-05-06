СК выяснит, кто на Украине решил вызвать на допрос Шойгу и Володина

Сергей Шойгу / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России выявит личности инициаторов вызова на допрос российских должностных лиц на допрос в украинскую Генпрокуратуру. В числе тех, кому направлены повестки, оказались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские правоохранители по надуманным основаниям принимали процессуальные решения о возбуждении уголовных дел в отношении российских депутатов, сенаторов, преподавателей образовательных организаций, журналистов и других граждан. Российским следствием эти действия украинской стороны квалифицированы по ч. 2 ст. 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Среди фигурантов указанных уголовных дел — следователи Службы безопасности Украины, должностные лица Генеральной прокуратуры Украины и областных прокуратур, — говорится в сообщении.

Как указали в Следкоме, украинская прокуратура недавно направила ещё ряд повесток о вызове на допросы российских высокопоставленных должностных лиц.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в связи с этим поручил следователям выявить основания для такого решения, а также установить личности инициаторов вместе с причастными должностными лицами. В дальнейшем действиям представителей украинского правосудия будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее повестки были выписаны директору ФСБ Александру Бортникову, главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щёголеву.

Генпрокуратура Украины также возбудила уголовное дело о покушении на территориальную целостность страны в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина и ещё 418 российских парламентариев. Уточняется, что именно фигуранты уголовного дела попросили президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.