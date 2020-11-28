Шойгу рассказал о перспективах РГО

https://static.news.ru/photo/f87ef69a-323c-11eb-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Свои экспедиции Русское географическое общество собирается продолжать вплоть до достижения поставленных ими целей. Об этом заявил президент РГО Сергей Шойгу на центральной площадке «Географического диктанта» в московской штаб-квартире общества.

Многое мы начали — многое надо завершать. У нас много идей и много дел. И очень важно довести всё до конца, — приводит слова Шойгу РИА Новости.

Крупнейшей экспедицией РГО является «Туннуг». Учёные работают над изучением скифского царского кургана в «Долине царей» в северной части Тувы. По словам главы общества, там вечная мерзлота, а значит, можно найти органику, в том числе сохранившиеся останки людей и животных.

То есть здесь [может сказать своё слово] генная инженерия. В общем, будет очень интересно, — отметил Шойгу.

По словам главы РГО, исследования на Камчатке также требуют продолжения, несмотря на то что изучена практически вся береговая линия. Осенью на побережье были обнаружены погибшие морские животные.

Как сообщал NEWS.ru ранее, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать «Географический диктант» у министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам музыканта, последний раз диктанты он писал, ещё будучи в школе, а с географическим вообще столкнулся впервые.