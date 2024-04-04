Шойгу пообщался с главой МО Франции: что он сказал о «Крокусе» и Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню обсудил теракт в «Крокус Сити Холле». В чем Лекорню пытался убедить Шойгу и что глава МО РФ сказал о причастности Парижа и Киева к трагедии?

Что известно о разговоре министров

В ходе беседы Шойгу заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Отмечается, что после выражения соболезнований в связи с трагедией Лекорню настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и Запада к террористической атаке. В ответ Шойгу проинформировал, что сведения об украинском следе в теракте уже получены. Он пообещал, что все виновные будут наказаны.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил глава российского военного ведомства.

Он добавил, что отправка французского контингента на Украину, о которой ранее заявляли в Елисейском дворце, создаст проблемы для самой Франции. Оппоненты также признали свою готовность к переговорам по Украине. Шойгу предложил обосновать исходные положения на «Стамбульской мирной инициативе». Он подчеркнул, что считает бессмысленным проведение встречи в Женеве без участия Москвы.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Как Париж отреагировал на теракт

Президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осуждает теракт, говорится в официальном пресс-релизе Елисейского дворца. При этом отмечается, что политик внимательно следит за ситуацией в Москве.

«[Эммануэль Макрон] решительно осуждает этот террористический акт <...>. Франция выражает свою солидарность с жертвами, их близкими и всем российским народом», — заявили в Елисейском дворце.

The Guardian сообщила о том, что после теракта в московском «Крокусе» власти Франции задумались об изменении формата или полной отмене церемонии открытия Игр.

Мероприятие должно пройти под открытым небом, а гвоздем программы станет грандиозный парад на Сене. Участников церемонии хотят разместить на 94 лодках, но теперь программу могут скорректировать из-за сложностей в обеспечении безопасности. Кроме того, рассматривается возможность радикально снизить количество приглашенных зрителей или вовсе от них отказаться.

«Мы сталкиваемся с несколькими вызовами при организации Игр. Первый из них — это безопасность. Террористическая угроза сохраняется, это огромная проблема», — заявлял президент Франции.

Фото: IMAGO/Erica Martin/Global Look Press

Почему нельзя исключать причастность Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад публично и в контактах по линии дипломатических миссий убеждает Россию в невиновности Украины в теракте в «Крокус Сити Холле». Однако Запад не объясняет, почему сам уверен в этом, и из соображений здравой логики Москва не может этого исключать, отметил он.

По словам Лаврова, Россию пытаются убедить, что теракт является делом рук «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), навязчиво указывая на невиновность Киева. При этом Москва не раз утверждала, что не будет делать окончательных выводов до завершения расследования.

«Но исключaть очевидные версии мы просто не имеем прaвa. Тем более что те люди, кто исполнял террористические aкты, бежaли на Укрaину, когдa их задержaли», — указал глава дипведомства.

По утверждению Лаврова, расследование трагедии ведется активно и уже получены результаты. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, пообещавшего всем исполнителям и заказчикам теракта заслуженную кару.

28 марта Следственный комитет России сообщил, что в ходе расследования найдены доказательства причастности Украины к финансированию теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Красногорске.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — говорится в публикации.

26 марта сразу несколько российских официальных лиц сообщили, что заказчиками теракта в «Крокус Сити» были власти в Киеве. Украину в организации теракта прямо обвинил директор ФСБ Александр Бортников. При этом он не упоминал «Исламское государство».

«США, Британия и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле», — сказал он.

Чуть ранее на Украину указал председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. Когда он проходил мимо журналистов, его спросили: «ИГИЛ или Украина?»

«Конечно, Украина!» — ответил Патрушев.

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