Лавров допустил причастность Киева к теракту в «Крокусе» Лавров: исключать причастность Киева к теракту в «Крокусе» по логике нельзя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Запад публично и в контактах по линии дипломатических миссий убеждает Россию в невиновности Украины в теракте в «Крокус Сити Холле», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия». Но не объясняет почему, и из соображений здравой логики Москва не может этого исключать, отметил он.

По словам Лаврова, Россию пытаются убедить, что это дело рук «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), навязчиво указывая на невиновность Киева. При этом Москва не раз утверждала, что не будет делать окончательных выводов до завершения расследования.

Но исключaть очевидные версии мы просто не имеем прaвa. Тем более, что те люди, кто исполняли террористические aкты, бежaли на Укрaину, когдa их задержaли, — указал глава дипведомства.

По утверждению Лаврова, расследование трагедии ведется активно и уже получены результаты. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, пообещавшего всем исполнителям и заказчикам теракта заслуженную кару.

Глава МИД России рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска в деле о трагедии в Подмосковье. Лавров напомнил высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о теснейшим сотрудничестве спецслужб двух стран на постоянной основе. Ситуация в «Крокус Сити Холле» главами государств также обсуждалась. Причем контакты продолжаются и по ситуации на Украине, уточнил дипломат.

Укрaинская группировкa стоит нa грaнице с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопaсности этой стрaне. Зaпaд тоже всячески стягивaет войскa поближе к грaницам и России, и Белоруссии, — подчеркнул Сергей Лавров.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в «Крокусе» и допускающим украинский след. Он припомнил высказывания своего дяди, утверждавшего, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту.

Представитель МИД России Мария Захарова ответила поговоркой на заявление Кирби. По ее словам, американские власти говорят о том, что у них самих «болит», и теперь понятно, почему в США распространено выражение «вымыть рот с мылом».