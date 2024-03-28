Захарова высмеяла слова Кирби о навозе во рту у чиновников России Захарова: Кирби словами о навозе во рту у чиновников РФ говорил о США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова ответила поговоркой в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби о «навозе во рту» российских чиновников. По ее словам, американские власти говорят о том, что у них самих «болит», и теперь понятно, почему в США распространено выражение «вымыть рот с мылом».

В русском таких пословиц нет, потому что навоз во рту носят не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «У кого что болит, тот о том и говорит», — написала Захарова.

Джон Кирби ранее на брифинге рассказал, что его дядя часто говорил, будто лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Таким образом, он пришел к выводу, что российские чиновники, по его словам, «довольно хорошие продавцы навоза».

До этого Захарова отметила, что среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что «на воре и шапка горит» и ни одно проклятие не смогло бы «уничтожить» украинского лидера так мощно, как его собственное заявление.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что риторика лидеров Запада поражает его своей противоречивостью. По его словам, это напоминает не то детскую инфантильность, не то зрелую глупость, если не «запредельную наглость». Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, он сказал, что «главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму».