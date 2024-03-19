«Лягушатник пугает высадкой французов»: Медведев о риторике Запада Медведев указал на противоречивость риторики западных лидеров в отношении России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что риторика лидеров Запада поражает его своей противоречивостью. По его словам, это напоминает не то «детскую инфантильность», не то «зрелую глупость», если не «запредельную наглость».

Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить [президенту РФ] Владимиру Путину в случае звонка. Какой последовательный и мужественный человек! Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать Путина президентом, но будем вести с ним переговоры, — написал Медведев.

По мнению политика, все это вызвано слабостью зарубежных стран. Медведев считает, что государства Запада, столкнувшись с невозможностью повлиять на выборы в России, отказываются признавать их результаты, поэтому решают отметиться «дурацким заявлением», чтобы «хоть как-то нагадить».

Зампред Совбеза указал, что власти США оказались «еще наглее». Вашингтон, по его словам, без стеснения ведет против России гибридную войну, поставляя Украине оружие, отправляя туда своих военных специалистов, а также обеспечивая работу разведки. Вместе с тем Соединенные Штаты заявляют, что хотят возобновления переговоров по стратегической безопасности, подчеркнул он.

Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной, — указал Медведев.

Политик сопроводил свой пост сценой из фильма «Брат-2», где герой Виктора Сухорукова произносит фразу «Вот уроды».

И правда, уроды, — заключил он.

Ранее Медведев заявил о блестящей победе Путина на выборах президента России. Он поздравил действующего главу государства с переизбранием на пятый срок.