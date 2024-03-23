«Шапка горит»: Захарова раскрыла, что выдало след Зеленского в теракте Захарова: Зеленский сам себя выдал, когда обвинил Россию в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокус Сити Холле», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее мнению, «на воре и шапка горит» — «ни одно проклятие» не смогло бы «уничтожить» украинского лидера так мощно, как это собственное заявление.

Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление, — отметила дипломат.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил в своем Telegram-канале, что если будет доказана причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» руководства Украины, то все виновные в этом «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». Среди тех, кто готовил теракт, он назвал и официальные лица государства, которое могло совершить злодеяние.

При этом в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам. До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что Киев непричастен к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».