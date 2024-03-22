На Украине заявили о непричастности к теракту в «Крокусе» Подоляк заявил, что Киев непричастен к теракту в «Крокусе»

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Киев непричастен к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. Стрельба в «Крокусе» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям <...>. Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в «Крокус Сити» Украина точно не имеет, — сказал он.

На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. По меньшей мере 40 человек погибли в результате ЧП. Еще более 100 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.