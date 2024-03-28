«Навоз во рту»: Вашингтон отчаянно вычеркивает Украину из дела «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США дошли до оскорблений в попытках доказать непричастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Что сказали в Белом доме о связи Украины с трагедией, почему в Вашингтоне вспомнили про «навоз во рту»?

Как Вашингтон выгораживает Украину

Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в «Крокусе» и допускающим украинский след.

«ИГИЛ („Исламское государство“, организация признана террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) несет полную ответственность за эту атаку (в „Крокусе“. — NEWS.ru). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе. <...> Мой дядя часто говорил: лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Как Захарова ответила Кирби

Представитель МИД России Мария Захарова ответила поговоркой в ответ на заявление Кирби о «навозе во рту» российских чиновников. По ее словам, американские власти говорят о том, что у них самих «болит», и теперь понятно, почему в США распространено выражение «вымыть рот с мылом».

«В русском таких пословиц нет, потому что навоз во рту носят не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка „У кого что болит, тот о том и говорит“», — написала Захарова.

До этого Захарова отметила, что среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокус Сити Холле». Она отметила, что «на воре и шапка горит» и ни одно проклятие не смогло бы «уничтожить» украинского лидера так мощно, как его собственное заявление. Зеленский в свою очередь обвинил в теракте российские власти и отметил, что Москва «просто пытается свалить все на кого-то другого».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

Что известно о связи Украины с терактом

28 марта Следственный комитет России сообщил, что в ходе расследования найдены доказательства причастности Украины к финансированию теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Красногорске.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — говорится в публикации.

Отмечается, что следствие установило и задержало еще одного подозреваемого, который участвовал в схеме финансирования террористов.

Что в Совбезе и ФСБ говорили о связи Украины с терактом в «Крокусе»

26 марта сразу несколько российских официальных лиц сообщили, что заказчиками теракта в «Крокус Сити» были власти в Киеве. Украину в организации теракта прямо обвинил директор ФСБ Александр Бортников. При этом он не упоминал «Исламское государство».

«США, Британия и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле», — сказал он.

Чуть ранее на Украину указал председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. Когда он проходил мимо журналистов, его спросили: «ИГИЛ или Украина?»

«Конечно, Украина!» — ответил Патрушев.

Позже при ответе на вопросы журналиста кремлевского пула Павла Зарубина он не стал раскрывать деталей.

«Следствие работает, многое указывает на Украину», — отметил он.

Генпрокурор Игорь Краснов присоединился к обвинению Украины в теракте в «Крокус Сити». На расширенной коллегии Генпрокуратуры он заявил, что цель обстрелов территории РФ и теракта одна — запугать россиян, поэтому важнейшей задачей является достижение целей специальной военной операции.

25 марта президент России Владимир Путин отметил, что вопрос, кто ожидал исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» со стороны Украины, неизбежно возникает и нуждается в ответе. Предполагаемые исполнители теракта бежали с места теракта в Брянскую область, где их и задержали.

«Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал. <...> Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — заявил президент.

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