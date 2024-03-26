Заказчик установлен? Что сказали Бортников и Патрушев о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сразу несколько российских официальных лиц сообщили, что заказчиками теракта в «Крокус Сити» были власти в Киеве. Кто прямо обвинил Украину в теракте в Подмосковье, что рассказал о расследовании глава ФСБ?

Кто обвинил Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»

Украину в организации теракта прямо обвинил директор ФСБ Александр Бортников. При этом он не упоминал «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; организация признана террористической, деятельность запрещена).

«США, Британия и Украина стоят за терактом в «Крокус Сити Холле», — передают его слова российские СМИ.

Чуть ранее на Украину указал председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. Когда он проходил мимо журналистов, его спросили: «ИГИЛ или Украина?»

«Конечно, Украина!» — ответил Патрушев.

Позже на вопросы журналиста кремлевского пула Павла Зарубина он не стал раскрывать деталей.

«Следствие работает, многое указывает на Украину», — отметил он.

Генпрокурор Игорь Краснов присоединился к обвинению Украины в теракте в «Крокус Сити». На расширенной коллегии Генпрокуратуры он заявил, что цель обстрелов территории РФ и теракта одна — запугать россиян, поэтому важней задачей является достижение целей специальной военный операции.

Фото: kremlin.ru Директор ФСБ Александр Бортников

Что рассказал директор ФСБ о теракте в «Крокус Сити»

В то же время в заявлении для прессы Александр Бортников не стал подтверждать, что заказчик теракта уже установлен.

По его словам, теракт готовили радикалы-исламисты, но способствовали этому спецслужбы Украины; информация о подготовке теракта, переданная ЦРУ в начале марта, носила общий характер и спецслужбы России на нее отреагировали.

По словам Бортникова, власти Украины различными методами пытаются «доказать свою состоятельность».

«Что нужно сделать для того, чтобы доказать свою состоятельность? Надо в тылу проводить диверсии и террористические акты, на что нацелены и руководство спецслужб Украины, и британские спецслужбы. Об этом говорили и американские спецслужбы неоднократно», — объяснил Бортников.

Директор ФСБ напомнил, что Украина уже занималась подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока. В настоящий момент террористическая угроза в России сохраняется.

В связи с этим он призвал признать СБУ террористической организацией. Он утвердительно ответил на вопрос о том, является ли начальник ГУР Украины Кирилл Буданов потенциальной целью.

«Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются для нас законными целями», — объявил Бортников. На вопрос о том, почему Буданов до сих пор не уничтожен, он ответил, что «все еще впереди».

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