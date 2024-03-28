СК РФ нашел доказательства причастности Украины к теракту в «Крокусе» СК: террористы из «Крокуса» получали криптовалюту от лиц с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе расследования теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были найдены доказательства того, что исполнители получали криптовалюту от лиц с территории Украины, сообщили в Следственном комитете РФ. По данным ведомства, террористы использовали эти средства для подготовки нападения.

В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователям удалось установить личность и провести задержание подозреваемого в финансировании террористов, устроивших нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Следственный комитет РФ попросит суд заключить его под стражу.

В СК уточнили, что председатель Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором ему представили предварительные результаты расследования. Из них следует, что теракт был спланирован и тщательно подготовлен, а некие лица помогали нападавшим деньгами. На данный момент задержаны девять предполагаемых участников нападения.