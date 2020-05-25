Сенатор заявил об отсутствии дефицита продуктов в России

https://static.news.ru/photo/2472107c-9e66-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не наблюдается дефицита продуктов, а рост цен находится в пределах сезонной инфляции. Общая ситуация на продовольственном рынке в стране стабильная, сообщил глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

По его словам, сведения об обеспеченности населения РФ продовольствием после мониторинга представили 60 членов Совфеда, которые представляют более 60 регионов России. Анализ обнародованных сведений показал, что ситуация на агропродовольственном рынке стабильная, запасы продуктов достаточны, дефицита в них нет.

В большинстве регионов созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка, ведётся ежедневный анализ цен на продукты питания и товарных запасов, — приводит слова Майорова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне потратили в апреле на еду из расчёта на одну семью порядка 26 тыс. рублей. Это 46% общих трат за месяц, что представляет самое высокое значение за всё время ведения аналогичной статистики.