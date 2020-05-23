Исследование: россияне стали тратить на еду рекордные суммы

https://static.news.ru/photo/756209f2-9c71-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне потратили в апреле на еду в расчёте на одну семью порядка 26 тыс. рублей. Это 46% от всех трат за месяц, что представляет самое высокое значение за всё время подсчёта аналогичной статистики.

Расходы на продукты питания рассчитал исследовательский холдинг «Ромир» на основе показателя Food Index. При этом общая сумма расходов домохозяйства составила 56 800 рублей за месяц, сообщается на сайте холдинга.

В апреле сократились расходы семей по сравнению с мартом на 13%, и на 17% — по сравнению с апрелем прошлого года. Покупатели вынуждены сокращать расходы на фоне экономической неопределённости из-за коронавируса и отказываться от части покупок.

В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания. Это, безусловно, будет определяющим фактором для динамики индекса в течение 2020 года, — говорится в сообщении «Ромир».

До сих пор максимальная доля расходов на продукты составляла 36%, такой показатель был и в марте текущего года. По сравнению со среднегодовым показателем индекс Food Index имеет на сегодня максимальной значение — 37,5%.

Индекс важен потому, что размер доли затрат на продукты является определяющим показателем благосостояния общества и показывает, к какой категории стран оно относится. Увеличение затрат на продукты питания приводит к сокращению затрат на другие потребности, а, следовательно, и к снижению уровня жизни. Так, затраты на еду в интервале от 40% до 50% характерен для стран с уровнем жизни ниже среднего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расходы на еду во время пандемии составляют более половины бюджета 70% жителей России, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИТ-компании «Эвотор».