Самым доходным бизнесом в России стали ритуальные услуги

https://static.news.ru/photo/c6d50026-8cbe-11eb-9ac4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальное за всю историю российского сектора услуг падение, отмеченное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, не затронуло две сферы — ритуальные услуги и почтово-курьерские сервисы. Об этом сказано в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

При этом в погребальной сфере даже зафиксирован рост в 3,8%, тогда как услуги почты и курьеров прибавили только 3,6%.

Рост доходов от ритуальных услуг объясняется достаточно просто — высокой смертностью, которая в 2020 году, по данным Росстата, увеличилась на 18% и достигла 2,124 млн человек, достигнув рекордного показателя 2005 года. Темпы роста стали максимальными с 1947 года. В декабре был зафиксирован максимальный с 1933 года уровень по росту смертности. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек — вдвое больше, чем годом ранее.

Что касается других отраслей, то они в период пандемии ожидаемо показали снижение. В достаточно щадящем режиме коронавирусный период прошли коммунальные услуги, которые потеряли 4% доходов, жилищные услуги, «просевшие» на 4,8%, а также телекоммуникационные услуги, ушедшие в минус на 5%.

В остальных сферах всё намного серьёзнее. Объём платных услуг у организаций культуры рухнул на 53%, в сфере туризма — на 52%, у транспорта — на 39,1%, у отельного бизнеса — на 35,1%, а услуги физической культуры и спорта недосчитались 32,6% доходов.

Ранее NEWS.ru писал, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума.