Самая высокая обеспеченность населения врачами различных специальностей зафиксирована на Чукотке. Там на 10 тысяч населения в 2018 году приходилось примерно 65 специалистов. Хорошие показатели также наблюдаются в Санкт-Петербурге (58,2), Магаданской области (55,2), Северной Осетии (54,2) и Якутии (51,3). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Наименее обеспеченный медиками регион — Курганская область. Там на 10 тысяч населения приходилось около 24 врачей. Антирейтинг также возглавляют Чечня (26,8), Псковская (27,1), Владимирская (27,7) и Еврейская автономная (27,8) области.

Если сравнивать статистику по федеральным округам, лидирующие позиции занимают Северо-Западный (43,1), Дальневосточный (39,9) и Сибирский (37,8). Наименьшее число медиков в расчете на 10 тысяч населения зафиксировано в Уральском (34,3), Южном (34,6) и Северо-Кавказском (35,1) федеральных округах. В Москве на 10 тысяч населения приходится порядка 43 специалистов, в целом по России — 37. При этом ситуация с врачебным обеспечением по стране по сравнению с 2017 годом немного улучшилась.

Хорошие показатели на Чукотке и в Магаданской области связаны со сравнительно небольшим числом их жителей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Эти регионы — уникальные. Они имеют большую территорию и маленькое население. На Чукотке, к примеру, проживает около 50 тысяч человек. Для того, чтобы достичь высокой обеспеченности этого региона врачами, специалистов много не требуется (на Чукотке насчитывается около 320 врачей. — NEWS.ru). Нельзя напрямую сравнивать показатели этих регионов с данными по стране Владимир Круглый член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Сравнительно высокую обеспеченность врачами в Санкт-Петербурге и Москве специалист связал с тем, что эти города предоставляют специалистам более высокую зарплаты и интересную работу. Это, в частности, связано с тем, что в двух столицах находятся ведущие научно-медицинские исследовательские центры, отметил Круглый.

Врачи из регионов стремятся в Питер и Москву. В этих городах больше рабочих мест для врачей высокой квалификации, — пояснил член комитета Совфеда по социальной политике.

Владимир Круглый заявил, что на количество специалистов в том или ином регионе влияет также наличие в нем медицинского вуза. Более того, ответственность за число врачей в бюджетных учреждениях несут местные чиновники, считает собеседник NEWS.ru. Он пояснил, что в некоторых регионах есть программы по привлечению медработников — им предоставляют жилье и предлагают достойную зарплату. Лидером по работе в этом направлении Круглый назвал Сахалинскую область. Она занимает восьмое место в рейтинге (47 врачей на 10 тысяч населения). Специалист заявил, что правительство области создает «беспрецедентные» по сравнению с другими нестоличными регионами условия для врачей. Только в период с января по сентябрь на остров приехали более 130 специалистов со всей страны. Также Круглый выделил Липецкую область — приезжающим туда на работу врачам «дефицитных» специальностей платят один миллион рублей.