«Рынок отреагирует мгновенно»: автоэксперт оценил госпомощь автокемпингам Автоэксперт Субботин: при достаточной госпомощи автокемпингам отрасль откликнется быстро

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При достаточной госпомощи автокемпингам отрасль откликнется быстро, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин изданию «Слово и Дело». Он отметил, что адаптировать машины под отдых на колёсах — задача малого и среднего бизнеса, крупным производителям заниматься этим невыгодно. Так специалист прокомментировал намерение Ростуризма поддержать развитие туристической инфраструктуры в регионах.

Если серьёзные деньги пойдут на развитие кемпингов, где будет вода, электричество и канализация, то рынок отреагирует на это мгновенно. Потому что построить автомобиль гораздо проще, чем построить туалет на туристической площадке. А доработчиков, которые способны сделать высококлассные кемперы или прицепы-дачи не хуже западных компаний, у нас хватает. Русские парни очень ловкие. Они из топора сделают трёхзвёздочный номер на колесах, а то и пятизвёздочный, — сказал Субботин.

Он добавил, что сейчас начали менять технический регламент, как и нужно было сделать, чтобы дать спокойно заниматься бизнесом. Иначе, например, запрещено ставить багажник на крышу самому, нужны сертификаты.

Ранее агентство EFE сообщило, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это не повлияет на туристическую отрасль страны. По его словам, внутренний туризм продолжит развиваться. Кроме того, для россиян открыты заграничные направления.