«Рубят сук»: Пушков поговоркой описал ситуацию с дефицитом газа в ФРГ Сенатор Пушков: ФРГ санкциями против России «рубит сук, на котором сидит».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал остановку газопровода «Северный поток» на плановое техническое обслуживание и опасения Германии относительно прекращения поставок топлива из России. По мнению сенатора, Берлин регулярно готовится к худшему, выбрав при этом путь антироссийских санкций. Своё мнение Пушков высказал в личном Telegram-канале.

Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь всё время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка «майдана» и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии! — написал Пушков.

По его словам, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель не напрасно стремилась усилить этот козырь за счёт газопровода «Северный поток — 2».

Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно, — резюмировал сенатор.

Газопровод «Северный поток», имеющий ключевое значение для поставок газа в Европу, с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Ряд стран, включая Германию и Австрию, высказали опасения, что после окончания работ поставки по газопроводу могут снизиться или прекратиться совсем.

В последнее время «Северный поток» используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счёт.