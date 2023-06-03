Россияне гибнут под обстрелами ВСУ: новости СВО на вечер 3 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель Козинки показывает осколки, найденные в огороде

Утром 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле региона за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали. Наиболее массированной атаке ВСУ подверглась территория Шебекинского городского округа.

Гладков сообщил, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. Тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском округе.

Позже он добавил, что еще две женщины погибли в результате обстрелов ВСУ. По его словам, пожилая женщина была убита в Новой Таволжанке, другая — в поселке Безлюдовка. Два человека получили ранения.

В Минобороны сообщили, что ВС России пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. Всего за минувшие сутки, по данным министерства, были уничтожены около 540 украинских военных.

На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Российские военные уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Град», два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и столько же установок «Акация», гаубицу Д-20, четыре гаубицы Д-30, две гаубицы «Мста-Б», один танк, боевую машину пехоты, 21 автомобиль, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Фото: МО Украины РСЗО «Град»

Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также были уничтожены 16 украинских беспилотников.

В центральной части Марьинки штурмовые подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои. Кроме того, в районе Авдеевки сражаются подразделения 1-го армейского корпуса.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что основной целью ударов Вооруженных сил Украины по российским территориям является создание условий для цветной революции или государственного переворота. Он считает, что атаки ВСУ побуждают жителей страны предъявлять властям претензии и требовать защиты.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь сказал в интервью The Wall Street Journal, что некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Украине вступить в Альянс. Он подчеркнул, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если Киев не получит какого-либо сигнала о своем статусе.

Зеленский добавил, что украинские войска нуждаются в 50 батареях зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он отметил, что Запад обещал Киеву всего пять батарей ЗРК Patriot, из которых поставлено только две.

Депутат Госдумы Журавлев заявил, что никому в НАТО не нужна очередная страна-попрошайка. Парламентарий добавил, что как бы Украина «ни подлизывалась», Альянс не допустит ее вступления в свои ряды.

Он также выразил мнение, что Украина может рассчитывать максимум на 10–15 установок ЗРК Pаtriot. Киев жертвует дорогие ракетные комплексы в угоду собственным политическим и даже политтехнологическим интересам, поэтому Вашингтону невыгодно отправлять такое вооружение, сказал Журавлев.

Фото: МО Украины ЗРК Patriot

Глава службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь рассказал, что власти страны собираются закупить для ВСУ до 200 тысяч беспилотников до конца 2023 года. По его словам, будут приобретаться БПЛА разных модификаций.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация для Зеленского ухудшается с каждым днем. По его мнению, украинский лидер теряет поддержку и доверие как западных союзников, так и в собственной стране. Соскин полагает, что Запад уже не верит в успех контрнаступления.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что у ВСУ не получится захватить Крым в ходе контрнаступления. При этом он считает, что украинские военные попытаются лишить крымчан возможности пополнять припасы, изолировав полуостров.

Читайте также:

Авиация РФ разбила командный пункт бригады ВСУ: новости СВО на утро 3 июня