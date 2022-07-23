Россиян предупредили о риске завоза вируса полиомиелита в страну Роспотребнадзор: риск завоза в РФ вируса полиомиелита сохраняется

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В настоящее время сохраняется риск завоза полиомиелита в Россию из эндемичных и неблагополучных стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее о первом за многие годы случае заболевания полиомиелитом в США сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, последний случай заболевания диким штаммом полиомиелита внутри страны наблюдался в 1979 году. Последний завозной эпизод произошёл в 1993 году.

Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации, — предупредили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время передача дикого полиовируса типа 1, способного вызывать необратимые параличи, сохраняется в Афганистане, Пакистане. Завоз дикого полиовируса наблюдался в 2022 году в Мозамбике и Малави.

В России последний случай полиомиелита, вызванного диким вирусом, завезённым извне, был зарегистрирован в 2010 году.

Ранее врач-педиатр Ольга Татаркина ранее перечислила обязательные прививки для детей. По словам эксперта, в список входит обязательная вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.