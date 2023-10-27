Российский вертолет Ми-26Т2В: почему он выжил и кому надо сказать спасибо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-26Т2В

Российские вооруженные силы получили в 2023 году самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этой машине и о перспективах развития в России тяжелого вертолетостроения заслуженного военного летчика РФ, заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимира Попова.

Летишь, как на маленьком

— Большие тяжелые вертолеты в нашей стране всегда были в приоритете. Всем миром признано, что наше тяжелое вертолетостроение — одно из лучших в мире. Не каждой стране по зубам такие машины, как Ми-26. Например, есть хорошие тяжелые вертолеты у французов, есть они в Великобритании и в США. И все.

Наш опыт создания тяжелых вертолетов начался еще с Ми-6, который использовался во всех отраслях промышленности и в армии. А в 80-х годах прошлого века был создан Ми-26. И он оказался очень хорошим вертолетом, хотя в некоторых вещах Ми-6 был более удачным, чем 26-я модель.

Я летал на Ми-26. И могу сказать, что это очень комфортный вертолет при пилотировании. Он удобный, внутри эргономично все сделано, легкое управление. А ведь это гигантский вертолет. Но при этом пилотировать его просто, как будто летишь на маленьком Ми-8.

Что изменилось

Версия Ми-26Т2В — это усовершенствованный вариант вертолета. В первую очередь его достоинство в том, что он получил новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. И благодаря ему пилотирование стало еще проще. С ним можно в автоматическом режиме выполнять выход на точку, заход на посадку, маневрирование и так далее.

Ми-26Т2В получил новейшую навигационную систему, более удобные кресла и так далее. А версии для армии имеют новый бортовой комплекс обороны, который может бороться с ракетами. Машина в целом стала более технологичной и более надежной в эксплуатационном плане. Ведь вертолет — это та техника, которая должна работать десятилетиями.

Спасибо иностранным покупателям

Отмечу, что Россия не только выпускает Ми-26, но еще именно нам принадлежит рекорд грузоподъемности для вертолетов. Модель В-12 (Ми-12) однажды подняла в воздух груз свыше 40 тонн на высоту 2250 метров. Сейчас, кстати, этот огромный вертолет стоит в Центральном музее ВВС в подмосковном Монино. Однако В-12 получился очень сложным в эксплуатации, и проект свернули.

А вот Ми-26 оказался удачным. И именно поэтому он жив, хотя впервые эксплуатация таких машин началась еще в 80-х годах. Хотя за это спасибо надо сказать заказам, которые поступали на этот вертолет из других государств. Ведь Ми-26 — это отличное соотношение «цена — качество». Поэтому его и покупали. Пусть эти вертолеты не так «блестят», как американские, но зато они отвечают всем современным требованиям. Это настоящие неприхотливые «рабочие лошадки».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ми-26

Когда появится принципиально новый вертолет

Ми-26 с нами надолго. Пока, насколько я знаю, даже в макете нет ни одного тяжелого вертолета принципиально новой конструкции. Но такова объективная реальность: мы последние 25 лет палец о палец не стукнули, чтобы развивать нашу вертолетную авиацию. И только с 2014 года, когда пошли санкции, все начали говорить об этом. А до этого момента все ответственные за авиацию люди очень благостно себя чувствовали.

И сейчас восстановить старый потенциал и начать думать о новом поколении вертолетов мы еще не можем. Сейчас надо заниматься восстановлением кадрового ресурса, конструкторской школы. Так что сейчас путь правильный: модернизировать то, что у нас есть, причем таким образом, чтобы это было экономически выгодно. И потом уже думать над принципиально новой техникой.

Пока можно предположить, что еще 25 лет Ми-26 будет востребован, запас для модернизации у этой машины большой.

Но то, что уже надо заниматься разработкой новых машин, — никто не спорит. Уже сейчас надо думать над тем, как сделать тяжелые вертолеты нового поколения более быстрыми. А повышение скорости при сохранении надежности и ресурса двигателей, лопастей и других элементов будет одной из главных технологических проблем для тяжелых вертолетов в будущем. Как ее будут решать — мы пока не знаем.

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