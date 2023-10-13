Нужно ли нам надрывать пупок: почему истребитель Су-57 делают так медленно

Фото: МО РФ

Американский журнал Military Watch Magazine написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые мировые аналоги. NEWS.ru обратился к заместителю главного редактора журнала «Авиапанорама» и заслуженному военному летчику России Владимиру Попову, который высказал свое мнение по поводу нового российского истребителя и его боевой мощи.

Надо говорить аккуратно

— Рано говорить, что Су-57 самый сильный. Поскольку у нас нет полностью серийных машин, которые бы стояли на вооружении в большом количестве. И у нас нет большого опыта эксплуатации таких машин. Тут мы не будем шапкозакидательством заниматься.

Но Су-57 можно сравнить с американскими F-22 Raptor и F-35 или с китайскими J-20. Хотя последний в этом списке с натяжкой. Китайцы говорят, что это пятое поколение. Но они понимают, что летает J-20 на наших двигателях, которые стоят у нас на самолетах поколения 4+ и 4++. Поэтому есть большая разница в подходах к самолетам. И к тому, что же можно назвать пятым поколением.

Российский подход к самолетам — он более сознательный и более критичный. Мы понимаем все нюансы и не торопим время перехода от поколения 4++ к пятому поколению.

Мы не спешим. Даже в планах у нашей армии к 2030 году сделать около 70 Су-57, которые будут непосредственно в частях. Но при этом мы уже сейчас говорим, что в 2025 году у нас будет проведена глубокая модернизация Су-57.

Пока у нас только две эскадрильи имеют Су-57. На этих самолетах сейчас летают испытатели, профессионалы на них переучиваются, готовятся, методику отрабатывают, нарабатывают опыт эксплуатации и так далее.

Фото: Master Sgt. Jeremy Lock U.S. Air Force F-22 Raptor

Нам некуда спешить

— Почему мы не торопимся заменять наши самолеты на модели нового поколения и говорить всему миру: «Смотрите, у нас пятое поколение, мы его интенсивно используем»? Да потому что наши Су-34, Су-35, Миг-35 имеют большой опыт эксплуатации. Кроме того, они постоянно модернизируются и по своим показателям уже сопоставимы с некоторыми самолетами пятого поколения.

И зная наш осторожный подход к этим вопросам, многие эксперты — в том числе и из Military Watch Magazine — относятся с таким уважением к нашим самолетам пятого поколения. Они понимают: если мы говорим, что у нас пятое поколение, значит, у нас действительно новое поколение.

В чем смысл пятого поколения

— Принципы оценки качеств самолетов у нас и у американцев разные. Так, в США на первое место ставят малозаметность (они говорят «самолеты-невидимки», хотя мы знаем, как их увидеть). На втором месте для американцев идет боевой потенциал. А на третьем месте у них управляемость.

А у нас наоборот. На первое место мы всегда ставили высокую степень маневренности и надежности при пилотировании, при изменении градиентов скоростей, высот и перегрузок. Самолет должен хорошо маневрировать как по вертикали, так и по горизонтали. И мы этого всегда достигали.

На втором месте у нас боевой потенциал. То есть сколько самолет может взять ракет, бомб, каким образом он может отстреляться, с какой точностью и так далее. И только на третьем месте — малозаметность. Мы подчеркиваем, кстати, что не «невидимость», а именно малозаметность. Так корректнее. Радары должны увидеть самолет на самом минимальном расстоянии, а то и вовсе заметить его «вдогон», когда он уже прошел мимо.

Еще самолет пятого поколения должен летать на сверхзвуке без включения форсажного режима. И использовать его только в экстренном случае, когда градиент перехода скоростей должен быть мгновенным: допустим, от 300–350 км/ч сразу на 1200 или 1500 км/ч. Тогда можно и задействовать форсаж на несколько секунд. А в остальных случаях переход на сверхзвук пятое поколение должно делать без этого режима. То есть мощность и работа двигателей должны реализовать такую возможность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Есть и еще один момент. Качество эксплуатации зависит от экономичности. Машины пятого поколения где-то на 12–15% должны расходовать меньше топлива, чем самолеты предыдущих поколений (на равных режимах полета). Но для всего этого нам нужно идти еще примерно пять лет. Нам — я имею в виду всему миру.

Серебряная медаль

— Сейчас у России, США и Китая примерно равный потенциал развития современной боевой авиации. Отдельные системы у кого-то могут быть лучше, у кого-то — хуже. По каким-то моментам американцы ушли вперед, а по каким-то мы опережаем мир.

Но если все суммарно брать и оценивать, то в настоящий момент мы, наверное, идем на твердом втором месте. Серебряные призеры. Китайцы — на третьем. Индия — еще ниже, как и все остальные. Америка первая.

Но Америка первая не столько по технике, сколько по пиару. Например, «Рапторы» и F-35 очень сильно разрекламированы. Но те характеристики, которые они показывали, они ведь были реализованы часто лишь во время каких-то разовых полетов, когда шла установка рекордов. А в реальности эти самолеты используются с большими ограничениями.

Вот, например американский F-35. Из почти тысячи машин, которые они произвели, в рабочем состоянии находятся далеко не все. А значительная доля F-35 стоят на приколе: их или ремонтируют, или модернизируют. Ведь из-за своего покрытия, которое сделано для так называемой «невидимости», американские самолеты нужно постоянно хранить в ангаре при плюсовой температуре. Причем не выше плюс 30 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57

А еще эти самолеты надо беречь от солнечных лучей, от ультрафиолетового излучения. Все потому, что поверхностный слой этих самолетов — это специальный материал, который отражает или поглощает радиолокационные волны. И вот это покрытие сильно разрушается при ультрафиолете. Например, если самолет постоянно летает — а за облаками всегда солнце и радиация, — то каждые полгода его нужно «переодевать», заново наносить покрытие. А это очень дорого.

Даже американцы признают: российский путь тщательной и дотошной модернизации самолетов четвертого поколения — он правильный. А быстрый переход на пятое поколение оказался очень дорогим и сложным. А реальной отдачи от этого не произошло. И сейчас в США начинают модернизировать старые самолеты, относительно дешевые, надежные и проверенные.

Спасаем экономику

— Нужно знать: мы не отстаем в области самолетов. Да, американцы чуть впереди, они уже давно используют «Рапторы» и F-35. Но мы рядом. И мы не торопимся. Во многом еще и потому, что мы не хотим «надрывать пупок» нашей экономике. Всему свое время.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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