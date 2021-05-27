Российский «Спутник V» попытаются добавить в COVAX

https://static.news.ru/photo/e9945438-befd-11eb-8815-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проведёт переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о возможности включить вакцину от коронавируса «Спутник V» в программу международного распределения таких препаратов COVAX. Об этом сообщили в фонде, передаёт РИА Новости.

Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни, — отметил глава организации Кирилл Дмитриев.

Кроме того, РФПИ договорился с UNICEF о поставках 220 млн доз вакцины для 110 млн человек. Препарат начнут отправлять после внесения «Спутника V» в список медикаментов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в случае чрезвычайной ситуации.

Фонд сообщал о подаче заявки в ВОЗ в октябре 2020 года, однако вакцина до сих пор не попала в список. О желании участвовать в программе COVAX в РФПИ заявляли в марте 2021 года.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала американскую вакцину Moderna от COVID для использования при чрезвычайных ситуациях. Препарат, основанный на технологии м-РНК, рекомендовали применять к людям старше 18 лет​​. По оценке специалистов ВОЗ, он имеет эффективность 94,1%.