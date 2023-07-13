Российский солдат с контузией в одиночку остановил атаку группы бойцов ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский солдат с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел остановить атаку группы бойцов ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости. Боец открыл огонь по противнику после того, как рядом с ним взорвалась граната. Ему удалось ранить одного солдата, другой попал на минное поле.

Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно они находятся, — рассказал командир подразделения, где служит Юган.

Telegram-канал WarGonzo сообщил 13 июля, что подразделения Вооруженных сил РФ ведут успешное наступление в районе поселка Куземовка на северо-западе Луганской Народной Республики. Под натиском российских войск ВСУ уже потеряли несколько укрепрайонов.

Как сообщается, наступление ведется силами группировки Западного военного округа. Источники журналистов рассказали, что ВСУ понесли существенные потери. В частности, уничтожены три украинских танка, четыре бронемашины американского производства M2 Bradley и британский бронетранспортер FV103 Spartan. На видео из зоны боевых действий можно увидеть момент ликвидации последнего.