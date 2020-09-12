Российский флот проследит за американским эсминцем в Балтийском море

Силы и средства Балтийского флота РФ следят за действиями американского эсминца, который зашёл в акваторию Балтийского моря.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. По его данным, речь идёт об эсминце УРО (ПРО) «Росс» ВМС США. Судно зашло в акваторию Балтийского моря 13 сентября,
Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) «Росс» ВМС США, — говорится в сообщении.
1 сентября истребитель Су-27 ВВС России был поднят в воздух для перехвата немецкого военного самолёта над Балтийским морем.
Ранее NEWS.ru писал о том, что корабли Великобритании вместе военно-морскими силами ряда стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Её целью станет демонстрация приверженности союзников свободе навигации в регионе.
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