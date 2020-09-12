Российский флот проследит за американским эсминцем в Балтийском море

https://static.news.ru/photo/faeb9e56-f65a-11ea-908e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MCS 3rd Class Ford Williams/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Силы и средства Балтийского флота РФ следят за действиями американского эсминца, который зашёл в акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. По его данным, речь идёт об эсминце УРО (ПРО) «Росс» ВМС США. Судно зашло в акваторию Балтийского моря 13 сентября, передаёт РИА Новости.

Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) «Росс» ВМС США, — говорится в сообщении.

1 сентября истребитель Су-27 ВВС России был поднят в воздух для перехвата немецкого военного самолёта над Балтийским морем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что корабли Великобритании вместе военно-морскими силами ряда стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Её целью станет демонстрация приверженности союзников свободе навигации в регионе.