Российские разведчики спасли двух брошенных совят во время боев у Работино

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Российские разведчики 42-й дивизии во время боев в районе Работино Запорожской области обнаружили двух совят. На кадрах, опубликованных RT, бойцы забирают одного из птенцов-подростков.

Братан, ты что тут делаешь, тут война, — говорит один из разведчиков на видео.

Военнослужащие рассказали, что мать птенцов найти не удалось, поэтому они планируют передать пернатых в Мариупольский зоопарк. Разведчики уточнили, что если этого сделать не получится, то они сами позаботятся о совятах.

В мае российский военнослужащий спас кошку в зоне спецоперации, которая родила четырех котят. Военнослужащий инженерных войск Яков рассказал, что Кошка, как ее и назвали, стала настоящим талисманом для солдат. По их словам, у питомца чутье на обстрелы.

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