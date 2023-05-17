Боец СВО спас кошку с чутьем на обстрелы SHOT: спасенная бойцом СВО кошка родила четырех котят

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Telegram-канал SHOT сообщил, что российский военнослужащий спас кошку в зоне спецоперации, которая родила четырех котят. По информации канала, боец СВО эвакуировал семейство к себе домой в Челябинскую область, теперь до конца отпуска ему нужно успеть найти хозяев для потомства.

Военнослужащий инженерных войск Яков рассказал, что Кошка, как ее и назвали, стала настоящим талисманом для солдат. По их словам, у питомца чутье на обстрелы. Так, если Кошка зашла в блиндаж, значит, прилетов не будет и можно спокойно спать.

Когда пушистая защитница начала набирать вес, поначалу все думали, что она переедает, но прямо перед отпуском Яков обнаружил в расположении четырех хвостатых малышей. Для многодетной семьи хватило места в рюкзаке, и так боец отправился на поезде домой.

Яков уже пристроил одного боевого котенка, остались еще трое, которых нужно раздать прежде, чем он снова отправится в зону СВО. Саму Кошку боец решил оставить дома, где за ней будет присматривать бабушка.

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